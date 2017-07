Japão acolhe conversações sobre acordo de comércio sem Estados Unidos

Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietname são outros dos países que participam.

Por Lusa | 11.07.17

O Japão vai acolher conversações sobre uma iniciativa de comércio entre países do Pacífico, rejeitada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, a partir da próxima quarta-feira, na cidade de Hakone.O encontro de três dias com outros enviados do Acordo Transpacífico (TPP, na sigla em inglês) acontece depois de o Japão e a UE terem alcançado, na semana passada, um acordo de princípio em torno dos principais elementos do Acordo de Parceria Económica, que será o mais importante acordo bilateral de comércio livre alguma vez firmado pelo bloco europeu.Este acordo foi visto como uma rejeição da decisão dos Estados Unidos de abandonar este tipo de acordos.Na semana passada, o Japão nomeou um novo negociador para as conversações com os restantes 11 membros, na tentativa de salvar o TPP após Trump ter abandonado esta iniciativa.Os membros do TPP esperam conseguir progressos antes da cimeira da Ásia-Pacífico no Vietname, em novembro.Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietname são outros dos países que participam.