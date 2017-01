Japão recebeu 24 milhões de turistas em 2016

O Japão alcançou em 2016 o valor recorde de 24,04 milhões de turistas estrangeiros, o que representa uma subida de 22% em relação ao ano anterior, informou esta terça-feira o Ministério do Turismo japonês.



O aumento das escalas de cruzeiros e o lançamento de novas rotas aéreas favoreceu, segundo o Governo, a superação, pela primeira vez, da barreira dos 20 milhões de turistas por ano.



Os visitantes da China, Coreia do Sul e sudeste asiático foram os que mais aumentaram.





Estes números representam um cenário encorajador em relação ao objetivo de 40 milhões de visitantes estrangeiros anuais que o Governo japonês se propôs a atrair até 2020, quando são realizados em Tóquio os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.No entanto, o índice de crescimento do turismo internacional -- que no ano passado foi de 47% -- diminuiu, sobretudo devido ao câmbio desfavorável das moedas estrangeiras face ao iene e à desaceleração da economia chinesa.Os fortes sismos que atingiram em abril a prefeitura e Kumamoto, na ilha de Kyushu, causaram também uma diminuição temporária do número de visitantes.