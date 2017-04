Japão diz que Coreia do Norte pode lançar míssil com gás sarin

Segundo a Coreia do Sul, a Coreia do Norte produz armas químicas desde os anos 1980 e deverá dispor nesta altura de 5.000 toneladas de 25 agentes químicos diferentes, incluindo sarin.



O Japão foi alvo de um ataque com gás sarin em 1995, em Tóquio, quando membros da seita Aum -- Verdade Suprema espalharam aquele agente neurotóxico por várias linhas do metro. Esse ataque matou 13 pessoas e deixou sequelas, em alguns casos irreversíveis, em mais de 6.000.

O primeiro-ministro japonês afirmou esta quinta-feira que a Coreia do Norte pode ter capacidade para lançar mísseis com gás sarin, numa altura em que a comunidade internacional admite que pode estar iminente um novo ensaio nuclear."Há uma possibilidade de a Coreia do Norte já ser capaz de disparar mísseis com ogivas de sarin", disse Shinzo Abe numa comissão parlamentar sobre segurança nacional e diplomacia, citado pela imprensa japonesa.O porta-voz do governo, Yoshihide Suga, foi questionado numa conferência de imprensa sobre estas declarações, ao que respondeu que Abe, "numa alusão à situação na Síria", admitiu "não poder excluir" aquela possibilidade por ser "provável que a Coreia do Norte mantenha instalações de produção de armas químicas".