Japão resgata 26 norte-coreanos de cargueiro que naufragou

A guarda costeira do Japão resgatou esta madrugada 26 norte-coreanos que se encontravam num cargueiro que naufragou junto à costa do sul do arquipélago japonês sem que se tenham registado feridos.

O serviço da guarda costeira recebeu uma chamada de emergência do navio na noite de quarta-feira, quando a embarcação registou problemas, a cerca de 60 quilómetros das ilhas Goto, na província de Nagasaki, segundo a emissora pública NHK.

Quando a guarda costeira chegou à embarcação, pelas 03:30 (18:30 de quarta-feira em Lisboa) os marinheiros tinham deixado o navio e encontravam-se em botes salva-vidas.



O navio acabou por afundar-se pelas 05:45 (20:45 de quarta-feira em Lisboa) a cerca de 27 quilómetros da ilha de Fukue, segundo a NHK.



A guarda costeira disponibilizou uma série de fotografias que mostram como a embarcação se afundou completamente.









As autoridades japonesas disseram suspeitar que se tratavam de barcos pesqueiros da Coreia do Norte, que tinham saído para pescar e ficaram à deriva.



Em 2015, pelo menos 14 barcos muito danificados ou virados ao contrário, com quase duas dezenas de corpos, foram descobertos perto da costa do Japão.

