Japonês confessa nove homicídios

Takahiro Shiraishi, de 27 anos, confessa crimes e diz que violou oito das vítimas.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:21

O jovem japonês detido na terça-feira depois de serem encontrados pedaços decepados de nove cadáveres na sua casa de Tóquio, Japão, confessou os crimes. Takahiro Shiraishi, de 27 anos, disse ainda que violou as oito vítimas femininas.



O jovem diz ter matado todas as vítimas, um homem e oito mulheres, no espaço de dois meses. Fazia os contactos no Twitter, onde centrou atenções em pessoas com tendências suicidas, às quais oferecia ajuda na morte.



O homicida terá dito à polícia que quatro das vítimas eram adolescentes, quatro outras tinham cerca de 20 anos e a mais velha estava próxima dos 30 anos de idade. O jovem afirmou que matava as vítimas no dia em que as conhecia. Os cadáveres eram serrados na casa de banho e eram, aos poucos, atirados fora com o lixo.



Recorde-se que a polícia encontrou duas cabeças decapitadas no frigorífico de Shiraishi quando procurava pistas de uma jovem desaparecida.



Depois, foram encontrados, espalhados por caixas e arcas frigoríficas, cerca de 240 pedaços cortados pertencentes a sete outros cadáveres.