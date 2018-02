Javali selvagem e crias procuram comida junto a escola primária

Os pais descobriram os animais enquanto levavam os filhos para a escola em Hong Kong.

16:44

Um javali selvagem e as crias foram apanhados a procurar comida nos contentores do lixo a poucos metros de escola primária, em Hong Kong.

Os cidadãos reagiram com medo ao lidar com aquele cenário, pois os animais são considerados perigosos, devido aos dentes afiados e à enorme força que têm nas pernas dianteiras.

Num vídeo, é possível ver o animal com três crias, que aguardam pacientemente pelos restos de comida dados pela mãe, provenientes do lixo. O animal agarra um saco do lixo com os dentes, enquanto equilibra os pés no passeio.

Os relatórios alegaram que o javali é masculino devido ao seu volume, porém é mais provável que seja fêmea, pois os machos tendem a deixar as suas crias em idade jovem, segundo o The Mirror.

Muitas pessoas ficaram chocadas com o tamanho do javali e temeram pela segurança das crianças. Por outro lado, outros cidadãos defendem que esta situação é comum, pois os animais não têm comida suficiente.



O vídeo foi partilhado 4.600 vezes e teve 300.000 visualizações desde que foi publicado no site tu.com.hk.

Este não é o primeiro caso deste género. Em Inglaterra, em Gloucestershire, no mês passado, um homem perdeu a ponta do dedo depois de um javali saltar e atacá-lo enquanto caminhava com cão na floresta.

Clive Lilley, de 53 anos, disse que o porco saiu da vegetação, saltando-lhe para cima, descrevendo a lesão como "muito dolorosa". Acrescentou: "Eram 7h30 da manhã, estava muito escuro para perceber que estava ali um javali".

O animal Javali já era comum na Inglaterra, mas foi caçado e extinto há pelo menos 300 anos atrás, de acordo com a Comissão Florestal. Nos últimos anos, pequenas populações de javali selvagem estabeleceram-se novamente na natureza, como resultado de libertações acidentais e deliberadas.

O grupo de javali da floresta de Dean é considerado o maior da Inglaterra e continua a crescer.