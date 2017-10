Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jerome Powell é o escolhido de Trump para liderar Reserva Federal

Candidato vai substituir Janet Yellen na liderança do banco central norte-americano.

Por Lusa | 00:19

Jerome Powell, um dos governadores da Reserva Federal (Fed), é o candidato escolhido pelo Presidente Donald Trump para a substituir Janet Yellen na liderança do banco central norte-americano, anunciaram fontes oficiais da administração, citadas pela AP.



Segundo uma das fontes o anúncio da escolha de Jerome Powell está previsto para quinta-feira, enquanto outra fonte, adianta a AP, explicou que o membro da administração da Fed é a principal escolha do presidente norte-americano, mas salientou que ainda não é definitiva a decisão.



Donald Trump afirmou na quarta-feira que a decisão estava entre dois ou três candidatos, sendo Jerome Powell, Janet Yellen e John Taylor, professor de economia na Universidade de Stanford , os nomes avançados.



Já na sexta-feira, Trump, num vídeo divulgado, disse que tinha alguém "muito especifico em mente" para a função, garantindo que a pessoa em causa "vai fazer um trabalho fantástico".



O sucessor de Janet Yellen poderá ser conhecido antes de 03 de novembro, quando Trump vai iniciar uma deslocação à Ásia.



Durante a campanha eleitoral, Donald Trump criticou duramente Yellen, primeira mulher a presidir à FED, por considerar que atuava "de forma política". Mas, nos últimos meses, o Presidente norte-americano mudou de opinião e manifestou respeito pelo "bom trabalho" realizado à frente do banco central.



Sob a direção de Yellen, a FED iniciou uma gradual normalização da política monetária, com três subidas das taxas de juro e o início da redução da avultada carteira da dívida, pondo fim ao agressivo estímulo para reativar a economia norte-americana depois da crise.