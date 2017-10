Jihadista britânica "viúva branca" morta por drone na Síria

Antiga vocalista de banda punk era recrutadora do Daesh e terá sido abatida.

Por J.C.M. | 08:13

Sally Jones, uma jihadista britânica que era recrutadora do grupo terrorista Daesh, foi morta na Síria por um drone dos EUA juntamente com seu filho de 12 anos, reporta o jornal britânico The Sun.

Oriunda do sul da Inglaterra, Jones foi apelidada de "Viúva Branca" pela imprensa britânica depois do marido jihadista, Junaid Hussain, também militante do Daesh, ter sido morto por um drone em 2015. A militante aparecia frequentemente vestida de branco, o que lhe valeu a alcunha.

Citando uma fonte de inteligência britânica – que terá recebido a informação dos serviços secretos americanos – o jornal relata que Jones e seu filho foram mortos em junho, perto da fronteira da Síria com o Iraque, quando tentava fugir da cidade de Raqqa, um dos últimos bastiões do Daesh na Síria.

Fontes dos serviços de inteligência dos EUA dizem não estar 100 por cento certos de que Jones tenha sido morta, porque não havia forma de obter amostras de DNA do chão, mas estão "confiantes" de que a jihadista foi abatida.

O filho de Sally, JoJo, é dado como morto, embora sua localização junto da mãe não fosse certa no momento do ataque do drone .

Antes dos seus dias como jihadista, Sally Jones cantava numa banda punk. A mulher tem sido objeto de anos de fascínio pela imprensa britânica.

Acredita-se que ele tenha deixado sua casa em Chatham, no sul do condado de Kent, em 2013 para viajar para a Síria, onde se casou com Hussain, que conheceu on-line.

Empenhou-se recrutadora on-line e às vezes publicava mensagens de propaganda nas redes sociais, incluindo uma foto de si mesma vestida como uma freira, a apontar uma arma para a câmara.