Jim Carrey não pagou o funeral da ex-mulher

O ator enfrenta uma acusação pela morte da 'ex', mas o julgamento ainda não terminou.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 11.07.17

pub

A mãe da ex-namorada de Jim Carrey, Brigid Sweetnam, acusou o ator de se oferecer para pagar o funeral da filha, mas depois não cumprir com o prometido.

Catriona White morreu em setembro de 2015, quando decidiu cometer suicídio. Contudo, a sua mãe, Sweetman, reivindicou mais tarde no processo que Carrey forneceu os remédios que a ex-namorada tomou, acusando-o assim de homicídio.

Agora, a mãe da mulher acrescentou ao caso dizendo que o ator não colaborou com o funeral da ex-namorada, apesar de ter dito que o faria.

Apesar do advogado de Carrey, Raymond Boucher, ter apresentado uma moção que dava fim ao caso, este foi reaberto depois de um juíz emitir que não estava ainda pronto para declarar uma decisão final. Assim, o caso permanece em aberto, no Tribunal da Califórnia, em Los Angeles.

Carrey terá de enfrentar algumas alegações que sugerem que o ator transmitiu "múltiplas doenças sexualmente transmissíveis" à ex-namorada, bem como o facto de lhe ter dado os analgésicos que acabaram por levar à morte de Catriona White. Agora, terá também de explicar porque não contribuiu para o funeral da ex-namorada.

Boucher, o advogado do ator, disse que "a verdade é conhecida há algum tempo (…) uma mulher perturbada acabou com a sua vida e Jim Carrey não teve nada a ver com isso", em declarações à Entertainment Tonight.

Em comunicado, advogados de Jim Carrey dizem que "as alegações não são relevantes para a causa da morte e, nesse sentido, nenhuma das alegações pertence à queixa em si".