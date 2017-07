Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jimmy Carter foi reidratado e já teve alta

Ex-presidente dos EUA foi internado na passada quinta-feira, depois de parecer desmaiar quando participava numa ação solidária de construção de habitações.

O ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, de 92 anos, já teve alta do hospital, no Canadá, onde foi tratado por desidratação, anunciou uma porta-voz.



Carter foi internado na quinta-feira, depois de parecer desmaiar quando participava numa ação solidária de construção de habitações da organização Habitat for Humanity, apoiada pela sua fundação, Carter Center.



A porta-voz, Deanna Congileo, anunciou que Carter teve alta do hospital de St. Boniface, em Winnipeg, e em seguida participou numa cerimónia associada à ação solidária.



O projeto da Habitat for Humanity prevê a construção de 150 habitações para pessoas desfavorecidas em localidades do Canadá.



Carter e a mulher estiveram entre segunda e quarta-feira em Edmonton, onde estão a ser construídas 75 casas, e seguiram na quinta-feira para Winnipeg, onde se juntaram centenas de voluntários que estão a construir 25 habitações, segundo a Habitat.



Carter estava a serrar madeira, ao sol, há cerca de 90 minutos, quando procurou uma cadeira para se sentar e pareceu desmaiar. Os agentes dos serviços secretos intervieram, chamando os serviços de emergência.



Depois de observado por paramédicos, o ex-presidente foi encaminhado para uma ambulância e transportado para o hospital, segundo o relato publicado pelo jornal Winnipeg Free Press.



O Centro Carter é um dos principais apoios da Habitat for Humanity, fundada em Atlanta, no estado norte-americano da Georgia.



Esta foi, segundo a organização, a 34.ª vez que o casal Carter participou no lançamento de uma ação solidária da Habitat.



Jimmy Carter anunciou em 2015 que lhe fora diagnosticado um melanoma, com metástases no cérebro. Em março de 2016 anunciou que já não precisa de tratamento para o cancro.



Jimmy Carter foi o 39.º presidente dos Estados Unidos, entre 1977 e 1981, e recebeu o Nobel da Paz em 2002.



Depois de deixar o cargo de Presidente, Jimmy Carter fundou o Carter Center, com sede em Atlanta, para a promoção dos direitos humanos e da democracia.