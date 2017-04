Jogador de basquete sem braços encesta "triplos"

Jamarion Styles, jogador de basquete da Eagles Landing Middle School, marcou vários "triplos" para a sua equipa no jogo desta quarta-feira, na Florida. O que dá relevância a este acontecimento é o facto do rapaz de 13 anos não ter braços e de nem sequer ter jogado com próteses.

Jamarion perdeu os braços, quando ainda era bébé, devido a uma rara infeção bacteriana, conta o jornal norte-americano Los Angeles Times, .

Para além do basquete, Styles também vê na bateria um passatempo. No ano passado, alunos da Universidade da Florida usaram material 3D impresso e outros materiais de baixo custo com o objetivo de construir próteses que lhes dessem a possibilidade de tocar o instrumento.

O que achou desta notícia?







11.1% Muito insatisfeito

11.1%





88.9% Muito satisfeito