Jogador de futebol Jefferson assaltado a caminho do treino

Atleta ficou sem carro em assalto à luz do dia. Câmaras de vigilância captaram o momento.

15:48

O jogador de futebol do Botafogo, Jefferson, foi este domingo assaltado enquanto se dirigia para o treino no estádio Nilton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro. O guarda-redes estava parado num semáforo quando foi abordado por três indíviduos armados. O jogador brasileiro teve de abandonar o carro e ajoelhou-se no passeio, rendendo-se aos assaltantes. As câmaras de vigilância do local captaram a cena e a fuga dos criminosos.





Jefferson não sofreu qualquer ferimento. O veículo acabou por ser recuperado, depois do guarda-redes ter apresentado queixa.