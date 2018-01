Jogadora espanhola desaparece após presenciar assassinato

Atleta gravou vídeo no Instagram a dizer que se sentia ameaçada e assustada.

01:13

MÁS INFORMACIÓN | Nuestra jugadora Sandra Caro, desapareció con la sudadera de nuestro club, el @AlhamaFeminas, con esta vestimenta en Amsterdam. Ayúdanos a encontrarla pic.twitter.com/aTfNjwxmRK — Alhama CF Femenino (@AlhamaFeminas) January 27, 2018



Sandra Caro, jogadora de 24 anos do grupo desportivo espanhol Alhama Club, está desaparecida depois de presenciar um assassinato em Amesterdão.A jovem estava na Holanda a passar uns dias de férias quando testemunhou um tiroteio no centro da cidade. Os disparos, levados a cabo por encapuzados, acabaram por matar uma pessoa e ferir outras, num alegado ajuste de contas.A rapariga viu tudo e publicou um vídeo no Instagram em que se confessava assustada. "Vi um tiroteio. Não sei onde me meter. Estou a ficar sem bateria no telemóvel, mas não posso relaxar. Aqui ninguém me vai ajudar e não posso sair daqui. Isto é uma ratoeira, não há forma de sair", disse na mensagem gravada, antes de desaparecer.A notícia, avançada pela imprensa espanhola, já foi confirmada pela família e pelo clube que, nas redes sociais, pede ajuda para encontrar Sandra Caro."Toda a ajuda é essencial", assinala o clube, que adianta que o desaparecimento se deu na sexta-feira à noite.Quando desapareceu, a jovem vestia o equipamento do clube, que pertence à segunda divisão feminina de futebol em Espanha.