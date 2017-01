John Kelly aprovado para o Departamento da Segurança Interna

Kelly, com 66 anos e mais de 40 de serviço militar, do corpo de Marines, tem a responsabilidade de avançar com algumas das propostas mais polémicas de Trump, como a construção de um muro na fronteira com o México e a deportação dos imigrantes clandestinos com cadastro.



Também estava previsto para sexta-feira a votação da nomeação do nome proposto para a direção da Agência Central de Informações (CIA, na sigla em inglês), Mike Pompeo, um congressista eleito pelo Estado do Kansas, mas foi adiada para segunda-feira.



O Senado dos EUA aprovou na sexta-feira a nomeação do general reformado John Kelly como secretário da Segurança Interna, a segunda nomeação oficial de um membro do gabinete do Presidente Donald Trump no dia da sua investidura.A aprovação de Kelly, que vai dirigir o departamento com a função de proteger as fronteiras, evitar atentados e fazer cumprir as leis da imigração, foi feita por 88 senadores e contou com 11 votos contra.Antes, o Senado aprovara a nomeação de James 'Mad Dog' Mattis para secretário da Defesa.