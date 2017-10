Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

John McCain recebe Medalha da Liberdade

Senador de 80 anos foi diagnosticado com um tumor cerebral.

09:59

O senador norte-americano John McCain recebeu na segunda-feira a Medalha da Liberdade (Liberty Medal), pelo serviço prestado ao país, entregue pelo ex-vice-presidente Joe Biden.



McCain, senador do estado do Arizona, foi agraciado com a medalha pela "vida de sacrifício e serviço" prestado ao país. No seu discurso de agradecimento em Philadelphia, o senador defendeu que o país tem a obrigação moral de disseminar os valores da Constituição norte-americana.



McCain alistou-se na marinha em 1958, chegando a capitão durante os seus 22 anos de serviço. Em 1967, o avião que pilotava foi abatido sobre Hanói, no Vietname, e McCain passou vários anos numa prisão vietnamita, como prisioneiro de guerra.



Recentemente o senador de 80 anos foi diagnosticado com um tumor cerebral.