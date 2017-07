Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jordânia pede a Israel que julgue segurança de embaixada

Em causa está o segurança que abateu a tiro dois cidadãos jordanos.

Por Lusa | 16:38

O rei Abdallah II, da Jordânia, pediu esta quinta-feira ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que as autoridades judiciais levem a julgamento o segurança da embaixada de Israel em Amã que abateu a tiro domingo dois cidadãos jordanos.



Fonte governamental, citada pela agência France Presse, indicou que o soberano hachemita deu a informação durante uma reunião de altos responsáveis do Governo jordano, em Amã.



"[Abdallah] pediu [a Netanyahu] para assumir as responsabilidades e para tomar as medidas legais necessárias para julgar o assassínio", sublinhou a fonte.



Apesar dos protestos iniciais das autoridades jordanas, Amã acabou por ceder nas negociações e Israel retirou segunda-feira de Amã o agente da força de segurança da embaixada israelita.



No mesmo dia, Netanyahu encontrou-se com o segurança, bem como com todo o pessoal da embaixada israelita em Damasco, na sequência de intensas negociações diplomáticas.



A Jordânia começou por dizer que o guarda israelita estava impedido de sair do país até à conclusão de uma investigação sobre o incidente ocorrido no domingo à noite, e Israel defendeu desde o início que o agente de segurança se encontrava a coberto da imunidade diplomática.



Netanyahu disse ao agente de segurança - identificado apenas pelo nome próprio, Ziv - que nunca tinha estado em causa o seu regresso a Israel.



"Era apenas uma questão de tempo, fico feliz que tenha sido rápido", disse o chefe do Governo israelita, citado pela agência Associated Press.



Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita, o incidente na embaixada começou quando dois trabalhadores jordanos chegaram ao edifício para substituir mobília.



Um dos trabalhadores, identificado pelos 'media' israelitas como tendo 17 anos, terá atacado o segurança com uma chave de fendas.



O guarda abriu fogo, matando o adolescente, descreve a imprensa. Um segundo jordano, dono do edifício, foi atingido por tiros e acabou por não resistir aos ferimentos. A polícia indicou que o dono do edifício era médico.



O ministro do Interior jordano, Ghaleb al_Zoabi, já indicou que os resultados iniciais do inquérito dão conta de que o segurança israelita abriu fogo sobre um homem que o tinha atacado com uma chave de fendas, matando-o, assim como um segundo homem que observava o incidente.



Entretanto, em Amã, citado pela AP, Zakariah Al-Jawawdeh, pai do jovem de 17 anos morto no incidente, exigiu que seja feita justiça, alegando que o seu filho foi abatido em território jordano e que seria "inaceitável" que o Governo não punisse o responsável.



Al-Jawawdeh negou, por outro lado, que o seu filho tivesse quaisquer motivações político-religiosas face à tensão na Esplanada das Mesquitas, garantindo ainda que o jovem de 17 anos não está filiado em nenhum grupo ou associação.