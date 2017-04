Jornal britânico paga indemnização à mulher de Trump

Num comunicado publicado esta quarta-feira no seu site, o Daily Mail admite que "as alegações" que publicou sobre Melania "não são verdadeiras". O jornal "retrata-se e retira essas alegações". "Pedimos desculpa à Sra. Trump por algum incómodo que a nossa publicação possa ter causado. Para resolver os dois processos judiciais contra nós, concordámos em pagar por danos e custos", diz o jornal.A agência Reuters cita uma fonte "familiar com a situação" e adianta que a indemnização rondará os 3 milhões de dólares (2,8 milhões de euros).