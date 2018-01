Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista cobre tiroteio e descobre que filho é o atirador

Jovem de 15 anos matou dois colegas a tiro e feriu dezenas de pessoas na escola.

Uma jornalista, chamada a cobrir um tiroteio numa escola, apercebeu-se, ao chegar ao local, que o atirador era o seu filho.



O caso aconteceu no Kentucky, nos EUA, quando um rapaz de 15 anos matou dois colegas e feriu dezenas de outros na escola Marshal County. A mãe, Mary Garrison Minyard, é repórter num jornal da região e dirigiu-se ao local para cobrir o crime.



Ao chegar à escola, acabou por ter de dar o caso a outra colega jornalista, apercebendo-se que o filho tinha sido detido pelas autoridades.



Gabe Parker, de 15 anos, atirou a matar perto das oito da manhã, esta terça-feira. Matou a tiro Preston Cope e Bailey Holt, ambos também com 15 anos, ferindo outras dezenas de colegas na confusão que se seguiu. Aproveitando o caos, fugiu para outra sala, onde se comportou como se nada se tivesse passado. Mais tarde, foi detido pela polícia, que recuperou a arma usada no crime.



Entrevistados pelos meios de comunicação da região, diversos colegas de Parker garantem que era calmo, discreto e, apesar de envergonhado, fazia parte da banda da escola, onde tocava trombone.



Gabe aguarda, agora, sentença num centro de detenção para jovens. As autoridades querem julgá-lo como um adulto tendo em conta a gravidade do crime que cometeu.