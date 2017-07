Jornalista da rádio pública morto na República Democrática do Congo

Suspeito ainda não foi identificado.

Um jornalista da rádio e televisão pública foi esta quarta-feira morto em Bunia, a capital da província de Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo.Num primeiro momento, o vice-governador de Ituri, Pacifique Keta, indicou à agência noticiosa AFP que "um jornalista da RTNC [Rádio-Televisão Nacional Congolesa] foi morto cerca da 04h00 por uma pessoa ainda não identificada, que lhe bateu com um objeto pontiagudo, causando a sua morte".Também o presidente da divisão de Ituri do sindicato nacional de imprensa do Congo, Serge Karba, confirmou a morte de Banga Karaba, da RTNC, e avançou que o sindicato decretou a quarta e a quinta-feira como "dias sem jornais e sem rádio para exigir toda a clareza sobre esta morte".Posteriormente, o porta-voz da polícia de Ituri, Gérard Abeli, disse à agência de informação francesa que "o alegado assassino do jornalista é o seu próprio irmão", que deu "três golpes violentos na nuca do irmão mais novo por causa de um conflito em torno de uma herança familiar".De acordo com o major, o suspeito "foi detido pela polícia".