Jornalista das Honduras morre crivado de balas

Ao sair do local, Padilla, casado e com dois filhos, foi crivado de balas - 25, segundo alguns relatos - e o seu corpo ficou estendido na rua.Entre 2003 e 2016, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos nas Honduras registou o assassinato de 51 profissionais da informação, entre jornalistas, locutores de apresentadores de televisão, crimes dos quais 96% estão impunes.A violência criminosa nas Honduras provoca uma média de 13 mortes por dia, segundo estatísticas oficiais.

O jornalista Igor Padilla, do canal televisivo Hable Como Habla, em San Pedro Sula, no norte das Honduras, foi assassinado na segunda-feira por desconhecidos que o crivaram de balas numa rua, informou hoje a estação.A morte foi confirmada por um dos médicos do hospital privado para onde foi transportado depois do ataque criminoso.Um dos operadores de câmara que acompanhava Padilla disse a jornalistas que estavam a gravar material para um anúncio e que, aparentemente, o jornalista recebeu uma chamada telefónica de uma mulher quando estava no interior de um estabelecimento comercial.