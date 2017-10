Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista de rádio crítica do Kremlin esfaqueada em Moscovo

Tatyana Felgenhauer, responsável por conduzir a emissão da manhã da estação, é uma das vozes mais reconhecidas da Eco de Moscovo.

Por Lusa | 12:55

Uma jornalista da rádio Eco de Moscovo foi esta segunda-feira esfaqueada por um desconhecido dentro das instalações daquela emissora, que é uma reconhecida crítica do Kremlin (Presidência russa), divulgou o editor-chefe da estação.



Em declarações às agências internacionais, Alexei Venediktov disse que a jornalista, identificada como Tatiana Felguengauer, foi hospitalizada, mas não corre perigo de vida.



"Foi hospitalizada e fomos informados de que a sua vida não corre perigo", precisou Alexei Venediktov, em declarações via telefone à agência noticiosa francesa France-Presse.



O editor-chefe informou também que o atacante, cuja identificação é ainda desconhecida, foi travado no local por um elemento da segurança do prédio e entregue à polícia.



"Não temos nenhuma ideia de quem é este homem", assegurou Venediktov.



Segundo informações disponíveis no 'site' da estação, que é muitas vezes descrita como a única rádio independente da Rússia, o homem conseguiu entrar dentro das instalações da emissora e atacar Tatyana Felgenhauer com uma arma branca.



O atacante agrediu ainda um segurança do edifício onde fica localizada a estação, em pleno centro da capital russa.



Tatyana Felgenhauer, responsável por conduzir a emissão da manhã da estação, é uma das vozes mais reconhecidas da Eco de Moscovo.



A rádio Eco de Moscovo, a primeira estação independente fundada em 1990 antes da queda do regime soviético, ficou sob o controlo do grupo público russo de gás Gazprom em 2001, um ano depois de Vladimir Putin ter chegado ao poder.



A estação tem sido, no entanto, uma voz muito crítica da liderança do Presidente russo, o que tem provocado a irritação de muitos elementos do governo russo. Vários animadores e jornalistas da estação já denunciaram no passado que foram alvo de ameaças de morte.