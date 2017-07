Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista mexicano Luciano Rivera assassinado no domingo

Desde o início do ano este é o nono profissional a ser morto no México.

Por Lusa | 00:45

O jornalista mexicano Luciano Rivera foi assassinado na madrugada de domingo na localidade de Playas de Rosarito, o que o tornou o nono profissional da comunicação a ser morto no México desde o início do ano.



Em comunicado, a Procuradoria-Geral da Justiça do Estado mexicano da Baixa Califórnia, a que pertence Playas de Rosarito, informou que uns desconhecidos alvejaram o jornalista na cabeça, quando se encontrava no interior de um bar.



O jornalista era repórter e apresentador do CNR Noticias Canal 54 e dirigia a edição impressa e digital da revista Dictamen.



Com a sua morte, já são nove os jornalistas assassinados desde o início do ano no México, considerado um dos países mais perigosos para o exercício do jornalismo.