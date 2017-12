Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista morre a caminho do funeral do pai

Amanda Davis sofreu uma paragem respiratória enquanto esperava pelo avião.

12:03

A jornalista norte-americana, Amanda Davis, morreu esta quarta-feira enquanto esperava pelo avião que a ia levar de Atlanta para o Texas, EUA, onde iria assistir ao funeral do pai.



A premiada jornalista de 62 anos sofreu uma paragem cardiorrespiratória, que se mostrou fatal.



Amanda tinha perdido o pai uns dias antes. Na altura escreveu um texto no Facebook a lamentar a notícia.







A jornalista trabalhou no canal Fox5 Atlanta e em 2013 reformou-se depois de ter sido confrontada com o problema com o álcool, vício que ainda enfrentava.