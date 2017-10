Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jornalista morre depois de fazer 159 horas a mais num mês

Mulher morreu três dias depois das eleições.

05.10.17

Uma jornalista morreu depois de ter feito 159 horas extraordinárias num mês. Miwa Sado, de 31 anos, trabalhava na estação pública japonesa NHK quando sofreu um ataque cardíaco, avança o jornal The Guardian.



O caso que aconteceu há três anos foi só agora revelado por respeito à família e com o objetivo de pressionar as autoridades a lidar com o elevado número de mortes pelas horas a mais pedidas aos trabalhadores japoneses.



A mulher tinha folgado apenas dois dias do mês por estar a cobrir as eleições para a Assembleia Municipal de Tóquio e as eleições para o parlamento, em junho e julho de 2013.



Também em 2015, uma mulher pôs termo à própria vida por estar "fisicamente e mentalmente despedaçada". Matsuri Takahashi, de 24 anos, tinha trabalhado mais de 100 horas extraordinárias nos meses antes da tragédia.