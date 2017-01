Jornalista que agrediu refugiados condenada a pena suspensa

O Ministério Público húngaro apontou na acusação que o comportamento violento da acusada provocou a consternação "entre as pessoas que estavam presentes", segundo a Efe.



Não obstante, também assinalou que não é demonstrável que "a origem das vítimas ou o facto de se tratar de imigrantes" fosse o que motivou a atitude agressiva da jornalista.



Petra Laszlo, que trabalhava para a estação de televisão húngara N1 TV, associada ao partido neonazi húngaro, Jobbik, foi despedida e depois pediu perdão pelos seus atos.



Petra Laszlo, a jornalista húngara que em setembro de 2015 foi filmada a agredir refugiados que entravam no seu país a partir da fronteira sérvia, foi condenada a três anos de pena suspensa com liberdade condicional.O juiz que dirigiu o julgamento e ditou a sentença, na passada quinta-feira, indicou, de acordo com os meios de comunicação húngaros, citados pela agência Efe, que o comportamento de Lazlo foi contrário às normas da sociedade e rechaçou o argumento do seu advogado de que a condenada atuou em autodefesa ao ver centenas de pessoas correr em direção a ela.Lazlo, que recorreu da sentença, tinha sido acusada de vandalismo por pontapear e rasteirar refugiados, entre eles crianças, que tentavam esquivar-se à polícia.