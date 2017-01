José Alberto Ribeiro nomeado diretor do Palácio Nacional da Ajuda

Em setembro de 2015, foi inaugurada no PNA a mostra de fotografia "Tirée par...", na qual se abordou a relação da rainha D. Amélia com a fotografia e, atualmente, está patente na galeria D. Luís do PNA a exposição de pintura, aguarela, desenho e fotografia "Um Olhar Real. Obra Artística da Rainha D. Maria Pia".



José Alberto Ribeiro foi diretor da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, em Lisboa, de 2006 a 2013, onde, entre outras atividades, promoveu uma exposição sobre a rainha D. Amélia. Em 2013, o investigador publicou a obra "Rainha D. Amélia - Uma Biografia".



Segundo a folha oficial, José Alberto Ribeiro foi técnico superior do ex-Instituto Português do Património Arquitetónico, tendo exercido funções na Galeria de Pintura do Rei D. Luís, desde 1994, assistente convidado do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, de 2002 a 2009, assessor da direção municipal de Conservação e Reabilitação Urbana, Pelouro do Licenciamento e Urbanismo, da Câmara Municipal de Lisboa, de 2004 a 2005, e foi consultor do setor de Património e Museus da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, de 1993 a 2002, entre outras funções.



No âmbito das suas funções, José Alberto Ribeiro reabriu, em abril de 2014, a capela privada da rainha Maria Pia, a última habitante do palácio, e, em julho de 2015, foi apresentada no PNA a exposição "Ricordo di Venezia - Vidros de Murano da Casa Real portuguesa".

O mestre em Arte, Património e Restauro José Alberto Ribeiro foi nomeado, em comissão de serviço, diretor do Palácio Nacional da Ajuda (PNA), em Lisboa, foi hoje publicado no Diário da República.Doutorando em História, na especialidade em Arte, Património e Teoria do Restauro, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, José Alberto Julinha Ribeiro exercia funções de diretor deste palácio, desde maio de 2013, e desempenha, também, as funções de presidente da Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Museus (ICOM), desde 2014."Enquanto diretor do PNA exerceu funções inerentes à gestão do museu, programação cultural e co-comissariado de várias exposições, responsável pelos apoios mecenáticos concedidos ao museu, musealização de novos espaços", lê-se no Diário da República.