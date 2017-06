José Peseiro prolonga contrato com o Al Sharjah por mais uma época

Além da seleção da Arábia Saudita e de ter coadjuvado Carlos Queiroz no Real Madrid, Peseiro, de 57 anos, já orientou FC Porto, Al-Ahly (Egito), Rapid Bucareste (Roménia), Panathinaikos (Grécia), Al Hilal (Arábia Saudita), Sporting, Nacional, Oriental, União de Montemor e União de Santarém.



Esta é a segunda experiência de José Peseiro nos Emirados Árabes Unidos, depois de entre 2013/14 e 2014/15 ter orientado o Al Wadha.Além da seleção da Arábia Saudita e de ter coadjuvado Carlos Queiroz no Real Madrid, Peseiro, de 57 anos, já orientou FC Porto, Al-Ahly (Egito), Rapid Bucareste (Roménia), Panathinaikos (Grécia), Al Hilal (Arábia Saudita), Sporting, Nacional, Oriental, União de Montemor e União de Santarém.

O treinador português de futebol José Peseiro anunciou esta sexta-feira o prolongamento da sua ligação contratual ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, por mais uma época."Com a máxima motivação, total compromisso, prolonguei a minha ligação ao Sharjah por mais uma época", escreveu José Peseiro na sua conta oficial no Twitter.O treinador luso tinha assinado um contrato válido por seis meses com o Al Sharjah em janeiro último, com uma opção de renovação, depois de ter sido despedido do Sporting de Braga após a eliminação da Liga Europa e da Taça de Portugal, sucedendo ao seu colega grego Georgios Donis.