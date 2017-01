Jovem abusou sexualmente de pitbull durante quatro anos

A Zoofilia é considerada crime em vários estados dos EUA. O julgamento de Bradley Hubbard começa a 2 de fevereiro.

Um jovem de 23 foi detido pela polícia, na Florida, EUA, por suspeitas de abusar sexualmente do seu animal de estimação ao longo de quatro anos.A cadela era tratada por Baby Girl e terá sido abusada mais de 100 vezes pelo dono, Bradley Hubbard. O alerta foi dado pela colega de casa do rapaz e confirmada após exames médicos à cadela, avança o The Sun.A mulher, que já desconfiava dos abusos sexuais, acabou por fazer queixa quando viu Bradley a levar a cadela para o quarto e a trancar a porta. Contou às autoridades que ouviu ruídos estranhos e o homem a gemer.