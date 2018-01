Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem adia sonho de ter filhos com a mulher morta

Jake tentou ter os bebés por duas vezes, via barriga de aluguer, e falhou.

18:13

Jake e Emmy Coates conheceram-se na escola, no Reino Unido, quando ele tinha 13 anos e ela apenas 11, e começaram a namorar. Os dois casaram anos mais tarde mas a história de amor de ambos foi interrompida quando, em junho de 2017, a jovem morreu vítima de cancro na tiroide.



Emmy nunca teve a hipótese de ser mãe devido à doença mas os médicos recolheram os seus óvulos, com os quais Jake tentou por duas vezes ter um filho, via barriga de aluguer.



Lizz Beg, uma mulher que andou com o casal na escola e que se apaixonou pela história do casal ao ler o blog onde contavam as suas aventuras, aceitou carregar a criança de Jake e Emmy mas, após duas tentativas falhadas, o homem decidiu adiar "indefinidamente" o sonho de ter um filho com o amor da sua vida.



Quando Emmy morreu, aos 32 anos, estava pronta para ser mãe. Apenas um mês antes da sua morte, Jake e Liz fizeram a primeira tentativa. A gravidez foi confirmada passado apenas três semanas mas a jovem acabou por perder o bebé, refere o Daily Mail.



Depois de duas tentativas falhadas, "e mais ponderação do que aquela que se pode imaginar", Jake anunciou que vai adiar "indefinidamente" o sonho de ter um filho. "A Liz foi a pessoa mais bondosa e altruísta durante todo este processo. Passou por dores físicas e emocionais nestes últimos 18 meses por causa das nossas escolhas", referiu o jovem à publicação.



"Obrigado Liz. És um anjo. E eu acredito que a Emmy tem o primeiro bebé com ela no Céu", concluiu o jovem britânico.