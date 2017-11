Jovem agredida e violada pede ajuda ao namorado por chamada

Rapariga foi agarrada e arrastada para o bosque.

11:23

Um homem violou e agrediu uma adolescente de 18 anos que foi apanhada no momento em que estava falar ao telemóvel com o namorado. Kapil Dogra agarrou e arrastou a rapariga para o bosque situado entre as ruas Major Farms, Ditton e London em Datchet, Berkshire, no Reino Unido.

Segundo os media britânicos, o agressor ia comprar droga e, no caminho, ao passar pela estação de comboios de Datchet, viu a rapariga sair da estação e decidiu atacar.



A vítima estava a falar com o namorado ao telemóvel e começou a gritar numa tentativa desesperada de pedir ajuda. A rapariga pediu de imediato para o companheiro ligar para a polícia, antes que a ligação caísse.

"Dogra violou-a, pondo a mão em frente à boca dela e ameaçando esfaqueá-la antes de desligar o telemóvel", disse o porta-voz da polícia de investigação criminal. "Dogra foi posteriormente identificado através do ADN e de filmagens das câmaras de vigilância do local", acrescentou.

O violador foi preso e a adolescente vai ter de enfrentá-lo em tribunal. "A vítima tem sido extremamente corajosa e eu aconselhei-a a ficar de pé perante o atacante. Espero que a sua sentença ajude a rapariga a ficar melhor", contou Sara Harrison, detetive encarregue do caso.