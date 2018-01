Jovem alcoolizada transmite acidente em direto no Snapchat

Adolescente de 19 anos ia a uma velocidade três vezes superior ao limite legal.

Uma jovem de 19 anos ia a conduzir alcoolizada e acabou a transmitir em direto o seu despiste e consequente ancidente em direto na aplicação Snapchat.

A adolescente ia a conduzir numa estrada em Victoria, na Austrália, a uma velocidade três vezes superior ao limite legal naquela via. No vídeo vê-se que a condutora chega a ultrapassar os 160 km/h.

Segundo as autoridades, a jovem despistou-se numa curva e acabou por sair da estrada, abalroando vários sinais e chocando com uma árvore. Felizmente, a condutora ficou apenas com ferimentos ligeiros, mas o desfecho podia ter sido muito pior.

As autoridades acabaram por divulgar o vídeo como forma de alertar os jovens para os perigos de beber antes de conduzir e do uso de telemóvel ao volante.

A jovem, que ainda tinha título de condução provisório, foi presente a tribunal e condenada a uma multa de 1200 euros. Vai ainda ficar proibida de conduzir durante 16 meses.