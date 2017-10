Jovem aplaudido ao votar com bandeira espanhola à cintura na Catalunha

Gerard Piqué, jogador do Barça que votou no referendo, partilhou o vídeo nas redes sociais.

01.10.17

Lleida,

Chico con la bandera de España vota sin ningún problema.



Así debería haber sido todo.#CatalanReferendum pic.twitter.com/XJus8K4JTx — House Enfurecido ? (@LekaconK) October 1, 2017

Um jovem votou, este domingo, no referendo sobre a independência da Catalunha, com uma bandeira de Espanha presa à cintura. O vídeo, gravado num local de votação emfoi partilhado no Twitter e rapidamente se tornou viral.Num dia marcado pela violência entre manifestantes e a polícia destacada pelo Governo de Madrid, o adolescente exerceu o direito ao voto e à saída foi aplaudido por dezenas de pessoas que se encontravam no local.Até Gerard Piqué, que se manifestou a favor da independência dos catalães, partilhou o vídeo do jovem nas redes sociais. O defesa do Barcelona sublinhou o facto do jovem, que levava uma bandeira espanhola presa à cintura, ter conseguido votar sem qualquer tipo de violência.Entre os vários momentos de conflito verificados até ao momento, regista-se agora o momento de um cidadão que é a favor da continuidade da Catalunha como região espanhola, votando pacificamente e a ser aplaudido por dezenas de pessoas.