Jovem autista morto após ser confundido com criminoso

Carlos Eduardo acabou por não resistir aos ferimentos.

Por Manuel Colaço e Pedro Zagacho Gonçalves | 12:16

Carlos Eduardo, um jovem autista de 25 anos, foi brutalmente espancado após ter sido confundido com um criminoso em Cubatão, em São Paulo, no Brasil.

No passado dia 8 de outubro, o jovem fugiu de uma cerimónia religiosa à qual tinha ido com a mãe. "Ele saiu da igreja a correr", referiu Irani Maria Santos da Silva, mãe do jovem.

A mulher e o marido procuraram o filho em várias regiões da cidade, mas ninguém o encontrou. Quando chegaram a casa, o casal foi informado que Carlos tinha sido encontrado com ferimentos graves numa comunidade no bairro Vila Natal e que tinha sido socorrido.

Carlos Eduardo foi levado para o Pronto Socorro Central de Cubatão, mas devido à gravidade dos ferimentos, o rapaz foi mais tarde transportado para o Hospital Santo Amaro, em Guarujá.

O jovem de 25 anos não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer na passada quinta-feira.

Segundo as informações da unidade, o jovem que foi vítima de agressões apresentava ferimentos no corpo todo.



A Polícia Civil adiantou que o jovem teria sido também baleado na cabeça.

A família que está em sofrimento exige agora justiça. "Nós queremos justiça. É muito sofrimento para a mãe, para a família. O Carlos era um rapaz especial, ele nunca se metia com ninguém", referiu Camila Lima, uma amiga da família de Carlos, ao jornal Globo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que está a investigar o caso.