Detido por roubar máquinas automáticas com uma escavadora

A polícia apreendeu a escavadora utilizada por Luo e o camião com que este pretendia transportar as máquinas.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um jovem chinês foi detido na província de Guangdong, no sul da China, por tentar roubar várias caixas automáticas com recurso a uma escavadora, informou esta segunda o jornal Global Times, que cita fontes da polícia.O suspeito, com o apelido Luo, irrompeu contra uma sucursal do China Construction Bank, na cidade de Meizhou, durante a madrugada de domingo (hora local), com uma escavadora de pequena dimensão.A sua intenção era abrir as máquinas automáticas e retirar o dinheiro, aponta o Global Times, revelando que, apesar da força empregue, Luo não conseguiu tirar o dinheiro.