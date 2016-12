Jovem com cancro ganha piza grátis por um ano e doa prémio

Josh Katrick, um jovem que luta contra um cancro do colón há cerca de um ano, está a dar que falar em Northampton, no estado norte-americano da Pensilvânia, depois de ter ganho um vale de piza grátis, válido durante um ano, e de o ter doado ao banco alimentar local.

O jovem entrou num concurso da pizaria Mario’s Pizza no início de 2016, ainda antes de lhe ser diagnosticado o cancro. Soube esta semana, quando saía do oitavo ciclo de quimioterapia, que tinha sido o vencedor, entre os mais de 1200 participantes.

"Mal saí do hospital recebi um email e pensei ‘Que fixe! Ganhei fizas grátis durante um ano’", revelou ao canal de televisão local 69 News. No entanto, o jovem refletiu e acabou por decidir oferecer o vale de piza grátis. "Recebi tanto amor da minha família, amigos e até de pessoas que não conheço durante esta luta, nos últimos meses. Tanto carinho e tanto apoio. Por isso quis dar amor de volta a quem precisa mais do que eu", conta Josh.

O Banco Alimentar de Northampton recebeu com agrado o vale de piza grátis, que dava direito a duas pizas familiares e uma garrafa de refrigerantes por mês, durante um ano. AO saber da generosa oferta de Josh, o dono da pizaria, Giuseppe Aiello, decidiu dobrar a oferta, inspirado pelo gesto solidário do jovem. "É sempre melhor dar do que receber, especialmente na quadra natalícia. É a melhor altura para pensar nisso e é muito bom ver exemplos de solidariedade na comunidade", afirmou o proprietário do restaurante.

