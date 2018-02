Jovem com cancro terminal partilha as últimas 28 fotos de sofrimento

Amy Redhead encara uma luta angustiante contra um cancro, mas ao mesmo tempo corajosa.

18:07

Amy Redhead, de 28 anos, foi informada de que sofria de uma doença terminal e que tinha apenas alguns dias de vida. A jovem decidiu partilhar nas redes sociais as suas últimas fotos e vídeos no hospital. O objectivo é divulgar a sua história e acima de tudo, mostrar a realidade de uma pessoa vítima de cancro.





A família e a irmã mais nova, Emily, de 22 anos, de Bromsgrove, Worcestershire, estão a apoiá-la e a partilhar a história para ajudar a aumentar a consciência sobre o cancro intestinal.







Amy enfrenta uma grande luta e considera-se uma pessoa corajosa, afirmando que está pronta para morrer e que já não sente sofrimento.

A jovem

lutou contra uma dor abdominal severa antes do seu diagnóstico súbito de cancro no intestino em outubro do ano passado. A doença já se espalhou por 70% do fígado, segundo avança o Mirror.





Emily afirma que a irmã "perdeu muito peso, mas quando sentiu um nódulo no estômago foi encaminhada para os exames médicos."

O hospital ofereceu o tratamento de quimioterapia para o possível prolongamento da vida e a jovem recusou, decidindo aproveitar os últimos meses sem agonia e mal-estar, escolhendo uma "dieta alcalina/vegan" com muitas frutas e vegetais orgânicos.



O prognóstico inicial era de seis meses de vida, porém, na última semana, a saúde piorou e agora tem apenas alguns dias de vida.

Contudo, Amy Redhead tenta ver sempre o lado positivo das situações e já planeou o seu próprio funeral, criando uma caixa de memória para aliviar a dor da sua família, com

alguns dos seus cabelos e anéis.

Recentemente a jovem comemorou o seu aniversário e agradeceu à família por ter passado o Natal, Ano Novo e 76º aniversário do pai, Robert, juntos.

A sua última publicação no Facebook foi a 31 de janeiro e mostra que arranjou as unhas. "Eu estava com imensas dores e sentia dificuldades em respirar, mas este mimo deixou-me mais à vontade e eu sinto-me muito mais relaxada", constatou.

Amy foi transferida para o hospital Princess of Wales em Bromsgrove e deu a notícia dolorosa de que a sua condição "se deteriorou dramaticamente nas últimas 48 horas".

A jovem, como já não se encontrava em condições de continuar com as partilhas, pediu à família para continuar com o projeto. "Ela não está bem o suficiente para fazer isso por si mesma, ou seja, nós estamos a ajuda-lá", afirmou a irmã.

O objetivo de Amy foi sempre morrer em casa, mas na última segunda-feira (29 de janeiro), decidiu ser internada no Primrose Hospice para que pudesse receber os cuidados imprescindíveis.

Quando teve consciência da situação, Amy lançou uma campanha de angariação de fundos para ajudar a família a pagar o seu funeral.