Jovem com os maiores genitais do mundo faz cirurgia de redução

Sofria de elefantíase no pénis e escroto, que tinham 20 vezes o tamanho normal.

09:52

Horace Owiti Opiyo, conhecido como Forence, é natural de Kibigori, no Quénia, e vivia condicionado pelo tamanho gigantesco dos seus genitais. O homem, de 20 anos, sofre de elefantíase, uma doença parasitária, que causa o inchaço e engrossamento da pele da zona afetada, no caso de Forence, o pénis e os testículos, que tinha os genitais com 20 vezes o tamanho normal.

O homem notou um pequeno quisto nos genitais em 2006, quando tinha apenas 10 anos. Foi sumetido a uma pequena cirurgia mas, um ano depois, o quisto estava de volta e maior. Nova operação e, pouco tempo depois, a história voltava a repetir-se. Eventualmente o inchaço tomou proporções gigantescas: aos 20 anos, Forence tinha o pénis e escroto com cerca de um metro.

"No início achei que fosse uma borbulha ou uma picada e em pouco tempo tinha o tamanho de um punho. Nunca parou de crescer", recorda o queniano. Eventualmente Forence não conseguia usar roupas nem andar e teve que desistir da escola. Sem dinheiro para mais cirurgias, o jovem passava os dias com o irmão e a avó, uma vez que os pais morreram quando este tinha apenas cinco anos.

"A minha avó dizia que tinha uma doença, uma maldição. Eu sabia que isto não era trabalho de Deus: era coisa do diabo!", afirma o jovem. A avó tentou curar a doença com ervas medicinais, que não ajudaram e acabaram por causar uma alergia e dores insuportáveis a Forence.

Desesperado por ajuda, o queniano recorreu a um amigo, que lhe tirou várias fotografias e as colocou nas redes sociais, com um pedido de ajuda.

Em pouco tempo a publicação tornou-se viral no Facebook e , escassos dias depois, Forence foi contactado pela mulher do Governador, Olivia Ranguma, que enviou uma ambulância e um médico para tratar o jovem.

Forence acabou por ser levado a um dos maiores hospitais do Quénia onde foi corretamente diagnosticado. A doença tinha sido causada ela picada de um mosquito, que tinha infetado a corrente sanguínea do jovem com bactérias e larvas. As larvas tornaram-se parasitas e acabaram por bloquear o sistema linfático de Forence, causando o inchaço.

Seguiram-se duas demoradas e perigosas operações: uma para reduzir o tamanho dos genitais e retirar os tecidos em excesso, e outra para reconstruir o pénis e testículos (assim como o trato urinário) do jovem.

"Haviam uma grande ramificação de vasos sanguíneos em toda a zona e, bastava um descuido e ele podia sangrara até à morte. Foi uma operação muito complicada", explica o cirurgião Dan Raburu.

Mas foi um sucesso. Forence não podia estar mais feliz por ter uns genitais com tamanho e forma normal. "Fiquei tão surpreendido, tão feliz quando não senti aquele peso. O meu corpo estava mais leve, eu estava mais leve. Agora já posso nadar, e correr e jogar futebol. Estou livre", afirma Forence.

O jovem descobriu ainda que os testículos são saudáveis intactos, pelo que poderá ser pai. "Agora quero educar-me e arranjar um trabalho, para poder ter uma mulher, filhos e sustentar a família", conclui Forence.