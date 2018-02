Jovem condenado por matar vizinho de nove anos

Marcel, de 20 anos, também matou um amigo que descobriu o crime.

Um jovem assassino decidiu por fim a vida de duas pessoas, apontando-lhes uma faca e esfaqueando-as brutalmente até a morte. Horas depois do massacre, Marcel Hesse publicou as imagens na "Dark Web" (Internet Negra) e foi descrito como "monstro" e "psicopata" pelos cibernautas e por psicólogo do tribunal. Esquartejou cinquenta e seis vezes, Jaden, o seu vizinho de apenas 9 anos. Depois pôs-se em fuga e escondeu-se na casa de um amigo, que acabou por descobrir o que Marcel tinha feito. O jovem, de 22 anos, foi morto também à facada. Marcel incendiou depois o apartamento do amigo e continuou a fuga.

O tribunal da Alemanha questionou se o arguido deveria ser julgado como adulto ou em direito penal juvenil, pois este tinha menos de 21 anos. No entanto, o juiz decidiu

condenar Hesse de acordo com a lei adulta, após o testemunho da psicóloga forense Dr. Sabine Nowara.

Argumentou que os elementos "psicopatas, narcisistas e sádicos" que encontrou no comportamento do jovem eram preocupantes.

O tribunal ouviu como Hesse registou o assassinato de Jaden e compartilhou o vídeo no Whatsapp com a mensagem: "Acabei de matar o filho do vizinho, não me sinto mal (para ser sincero), a minha mão está a sangrar, que é a única coisa que me irrita".







Na Alemanha, uma sentença de prisão perpétua sem detenção preventiva permitiria uma libertação automática do condenado após 15 anos de pena cumpridos.

A cláusula preventiva condicional foi adicionada à decisão, segundo as solicitações do Ministério Público citando a brutalidade dos assassinatos.







O criminoso ainda acrescentou: "Na verdade, queria que entrasse uma adolescente aqui para que eu pudesse violá-la".

Um utilizador da Dark Web (Internet Negra) afirmou conhecer o assassino e ficou chocado com as imagens da morte brutal da criança e do jovem, pelo que contactou a polícia para dizer-lhes: "Acabei de ver um menino assassinado na Internet".





Após a descoberta do corpo de Jaden, um alerta público foi emitido para a captura de Marcel Hesse, que havia desaparecido de casa. O arguido decidiu esconder na casa de um amigo, chamado Christopher W, que ainda não tinha tido conhecimento do crime.

O

s jovens estiveram algum tempo distraídos com jogos de computador e comeram pizza. Na manhã seguinte, Christopher, de 22 anos, ouviu falar das buscas policiais e acabou pro confrontar o amigo homicida.