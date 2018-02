Jovem cozinhada viva em caldeirão por "bruxas"

Festival de Carnaval terminou da pior maneira.

Uma jovem alemã ficou com queimaduras graves nos pés e pernas depois de ter sido atirada para um caldeirão de água a ferverpor duas pessoas vestidas de bruxa, durante um festival de Carnaval em Eppingen, na Alemanha.

A polícia já está a investigar o caso e procura agora os suspeitos, que se puseram em fuga logo após o incidente.

Tudo aconteceu durante um desfile de máscaras. Num carro alegórico seguiam várias "bruxas" com um caldeirão de água a ferver, que iam interagindo com os espectadores. Os amigos da vítima alinharam numa brincadeira dos foliões e entregaram a rapariga às "bruxas", que a puseram por cima do caldeirão que fervilhava ao lume.

Algo correu mal e uma das pessoas vestida de bruxa deixou cair a jovem no caldeirão. Todos fugiram em seguida.

"Ainda estamos a apurar as causas do acidente. A jovem caiu no caldeirão com água a ferver e sofreu ferimentos nas pernas", adianta fonte da polícia local, referindo que a jovem foi internada num hospital e que terá que ser submetida a tratamentos "nas próximas duas semanas".



Os suspeitos são procurados pelos crimes de danos corporais agravados, negligência e ausência de prestação de socorro a pessoa em perigo.