Jovem de 14 anos violada por três homens após ser chantageada

Trio ameaçou publicar um vídeo íntimo da adolescente nas redes sociais.

Três homens estão a ser julgados por alegados abusos sexuais, com recurso a chantagem, a uma jovem de 14 anos, em Londres, Reino Unido.



Mickelle Alexander, de 20 anos, Faustein Riley, de 19, e Tommy Kitchenside, de 20, exerceram chantagem sobre a jovem com um vídeo de sexo, conseguindo desse modo obter favores sexuais, conforme avança o jornal britânico Daily Mail.



Alexander terá ameaçado publicar o vídeo nas redes sociais caso esta não fizesse sexo com ele e com os amigos. A jovem terá cedido e sido violada por este, em três ocasiões.



O passado da jovem, residente numa casa de acolhimento, terá conhecido Alexander através de um amigo, segundo a mesma fonte. Mais tarde, terá admitido ter tido relações sexuais com este, e conhecido o seu amigo Kitchenside, numa casa no sul de Londres.



Alexander e a jovem terão mantido uma relação, de onde surgiu o vídeo sexual alvo da chantagem, segundo a mesma fonte. Quando foi detido, afirmou que não conhecia a jovem e que estava noutro relacionamento, e negou ter tido qualquer tipo de contacto sexual com a mesma.



Mais tarde, acabou por admitir que a conhecia e que tinha sido ela a instigar as relações sexuais.



Em tribunal, Alexander nega vários crimes sexuais de que está acusado. O julgamento está em curso na justiça inglesa.