Jovem de 15 morre depois de tomar droga sintética legal

Outras duas jovens foram levadas para o hospital, por precaução.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 15.07.17

Uma adolescente, de 15 anos, teve uma reacção adversa a uma droga sintética legal. O incidente ocorreu no Parque de Bakers, em Newton Abbot, Inglaterra, na manhã deste sábado.

A Polícia de Devon e Cornwall afirmou que, com a jovem, encontravam-se duas outras raparigas que foram prontamente levadas para o Hospital de Torbay, em Devon.

A Polícia disse ter sido informada durante a madrugada, pelas 4 horas da manhã, pelo serviço de ambulâncias.

"Infelizmente, uma das jovens acabou por morrer no hospital. A polícia está a apoiar a família neste momento difícil", adianta um porta-voz ao jornal The Independent.

"A polícia acredita que as raparigas tomaram uma substância psicoactiva legal, comumente referida como as "legal highs". Uma delas teve uma reacção inesperada", continua.

A morte da adolescente veio um dia depois do Governo lançar uma nova estratégia sobre as drogas legais e ilegais, uso indevido de medicamentos prescristos e utilização de substâncias químicas para o fim de atividades sexuais.

O Ministério prepara-se para lançar um novo "sistema de inteligência" que identifica os produtos que imitam os efeitos de drogas, incluindo cannabis. Assim, o objectivo é ficar um "passo à frente".

Amber Rudd, Secretária de Estado dos Assuntos Internos, disse que "desde que aqui cheguei, já pude ver em primeira mão como a droga destrói vidas".

"Estou determinada a confrontar o problema e prevenir estas situações, que abalam famílias e comunidades", garante.

Algumas estatísticas mostram que o número de adultos, entre os 16 e os 59 anos, que consomem drogas é de 8% - menos 2.5% do que há dez anos. Contudo, as mortes derivadas do consumo de drogas, em Inglaterra, não param de subir.