Jovem de 16 anos morta com 11 tiros no rosto

Adolescente estava na aula quando foi atingida por um ex-aluno.

18:30

Uma estudante de 16 anos foi morta a tiro esta segunda-feira, dentro de uma escola em Góias, no Brasil.

Raphaella Novinski, que frequentava o 9º ano do Colégio Estadual 13 de Maio, levou 11 tiros no rosto, disparados por um ex-aluno, de 19 anos, em plena sala de aulas.

De acordo com o site brasileiro Veja, o suspeito foi preso em flagrante e, além da arma, as autoridades encontraram no local do crime uma faca, uma máscara e veneno. O jovem confessou o crime à polícia e afirmou que decidiu matar a adolescente porque "sentia ódio dela".

"Ele contou que tentou namorar com Raphaella várias vezes, mas ela rejeitou-o sempre. E, de cada vez que ele era rejeitado, o ódio crescia dentro dele. Até que decidiu comprar uma arma", informou Rafaela Wiezel, comandante da polícia que tomou conta da ocorrência.

O homicida confesso poderá ser condenado a uma pena de 30 anos.