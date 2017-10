Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 18 anos morre ao ser projetada para fora do carro

Vítima seguia na viatura sem cinto de segurança quando ocorreu a fatalidade.

Uma adolescente de 18 anos morreu numa acidente de viação após ser projetada violentamente para fora da viatura, em Essex, na Inglaterra.



O caso aconteceu na noite de 15 de abril deste ano, numa altura em que Megan Harding-Jones estava a regressar para casa no seu carro depois de ter passado algum tempo com os amigos. De acordo com as autoridades, a jovem não estava a usar cinto de segurança quando ocorreu o acidente.



O relatório concluiu ainda que Megan tinha uma pequena quantidade de álcool no sangue que, apesar de tudo, não constituía crime.



A fatalidade aconteceu após o carro onde Megan seguia se despistar e sair para fora do troço da estrada. Foi nessa altura que a jovem foi projetada, acabando por morrer.



As autoridades estão agora a averiguar as causas do acidente, uma vez que deram como provado que o carro da jovem vítima foi o único envolvido no sinistro. De acordo com o jornal Daily Mail, na origem do acidente poderão estar razões como a taxa de alcoolemia (ainda que baixa), o surgimento de um animal na estrada ou ainda a possibilidade de Megan ir a falar ao telemóvel enquanto conduzia.