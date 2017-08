Jovem de 19 anos morre depois de levar coice de touro na cabeça

Rapaz ainda foi levado para o hospital mas não resistiu aos ferimentos.

Um rapaz de 19 anos morreu após cair do touro que montava e ter levado um coice na cabeça. O acidente ocorreu este fim-de-semana e, apesar das tentativas de reanimação, Wanderson Dias de Almeida não sobreviveu.

Num vídeo revelado na aplicação de mensagens instantâneas WhatsApp e no YouTube, é possível ver o rapaz a entrar numa pequena arena em Cerejeiras, no Brasil, a montar o touro. Poucos segundos depois cai do animal e pode ver-se que é atingido fortemente na cabeça. Wanderson ficou inconsciente.

O jovem ainda foi levado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos.

O proprietário do espaço onde ocorreu o acidente garantiu à Polícia Militar brasileira que todos os jovens que treinam naquela arena cumprem as normas de segurança, revela o site G1.

As imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.