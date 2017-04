Jovem de 19 anos morre em protestos na Venezuela

Além destes feridos, dois fotógrafos da agência noticiosa espanhola EFE foram feridos pelas forças de segurança enquanto trabalhavam na cobertuda dos protestos em Caracas.Entretanto, o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que 30 pessoas foram detidas durante a marcha opositora de quinta-feira, dia em que cinco mil venezuelanos - de acordo com a oposição - saíram às ruas em protesto pela alegada rutura da ordem constitucional."Há provas, vídeos e fotos. Saquearam o Liceu Gustavo Herrera", disse Nicolás Maduro, numa intervenção transmitida pelas rádios e televisões do país.Os detidos fazem parte de "terroristas" e "guarimberos" [participantes em protestos organizados com bloqueio de ruas], afirmou Maduro, sublinhando que "vão cair direto na justiça"."Essa gente pretendia chegar ao centro de Caracas, onde se encontrava a grande marcha revolucionária" [de apoiantes do regime], à procura de "um confronto do povo contra o povo", sublinhou.Milhares de pessoas protestaram na quinta-feira contra a rutura da ordem constitucional e a exigir o afastamento dos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que, na semana passada, emitiram duas sentenças - já revogadas - a limitar a imunidade dos parlamentares e ao STJ as funções da Assembleia Nacional (parlamento).