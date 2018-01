Jovem de 19 anos sorri apesar de ter dores constantes

Mede 78 centímetros devido a doença óssea muito rara.

Georgia Rankin é conhecida por ser a mulher mais pequena do Reino Unido, ao medir cerca de 78 centímetros. A jovem, de apenas 19 anos, sofre de uma doença rara: uma forma de displasia esquelética que causou uma fusão nos ossos da inglesa durante a infância e a impede de crescer mais.

A doença de Georgia causa-lhe ainda dores ósseas constantes, que são o seu grande obstáculo. "Mais do que o tamanho, o problema são as dores. É como se fosse uma nuvem por cima da minha vida. A minha vida tem dores constantes. Às vezes parece que não há saída. A dor está lá quando acordo e está lá quando me deito", relata Georgia, que ainda assim arranja razões para sorrir todos os dias.

"Adoro ser única. Antes não, odiava ser ‘a diferente’. Durante todo o ensino secundário estava isolada e sentia-me posta de parte. Não era convidada para festas como as outras raparigas. Por isso um dia resolvi tornar-me na pessoa que pensa ‘não quero saber, as pessoas julgam-me de qualquer forma’, e percebi que isso não me parava de ser quem sou", explica Georgia.

A jovem partilha as suas histórias inspiradoras na Internet, em particular no YouTube, onde dá cartas como guru de maquilhagem e beleza.

Uma vida de luta

Os obstáculos da vida de Georgia começaram ainda antes do diagnóstico de displasia esquelética.

Quando Georgia nasceu, tinha um problema nos intestinos que a obrigou a ser alimentada por um tubo durante os seus primeiros 10 meses de vida.

"Ela tinha infeções constantes e os médicos dizia-nos que a Georgia não iria sobreviver. Mas ela nunca desistiu e continuou a batalhar pela vida", recordam os pais, Andrea e Simon.

Aos poucos, foram reparando que a filha não crescia tanto como as outras crianças: Georgia cabia nas meias de Natal que os pais penduravam na lareira e, quando vestiu a farda da escola pela primeira vez, a gravata chegava-lhe quase aos pés.

O diagnóstico só chegou aos 13 anos, altura em que a jovem teve que decidir retirar parte da articulação das ancas para ter menos dores. Como resultado, ficou numa cadeira de rodas.

"A Georgia é uma menina muito especial e não a consigo ver a viver outra vida. Desde pequena que aprendeu a viver com a dor. Nas fotografias antigas, em que sei que ela estava com dores horríveis, nunca deixava de sorrir", comenta Andrea, realçando o otimismo da filha.