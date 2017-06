Jovem de 21 anos atacada com ácido no dia do aniversário

Resham Khan retirou finalmente as ligaduras que lhe cobriam a cara há mais de uma semana, depois de ter vivido um verdadeiro pesadelo. A jovem estudante inglesa, que vive em Londres, seguia de carro com o primo para a festa do seu 21.º aniversário quando um desconhcido os atacou com ácido, em Beckton, Reino Unido.



Os jovens iam na auto-estrada quando sofreram o ataque e saíram para fora do carro à espera dos serviços de emergência. Depois de passarem 45 minutos de agonia e sem qualquer ajuda no local, os dois foram levados por um morotista que passou para o hospital mais próximo.



Ao chegar ao hospital, Jameel foi posto em coma induzido, enquanto Resham recebeu um enxerto de pele pelos seus ferimentos.



Resham, estudante de Gestão de Negócios tinha planeado ir ao SPA com a mãe para festejar o seu aniversário.

Desde então, os amigos de Resham e de Jameel criaram uma campanha de angariação de fundos para juntar dinheiro para o tratamento especializado que os dois precisam.

















