Jovem de 21 anos é terceira vítima da queda de helicóptero da Globo

Miguel Simões estava internado desde dia 23 de janeiro.

O caso ainda está a ser investigado pelas autoridades brasileiras.

Morreu, esta quinta-feira, o operador de transmissão Miguel Simões, de 21 anos, a terceira vítima do acidente com um helicóptero ao serviço da TV Globo, que caiu no dia 23 de janeiro.O jovem estava internado no Hospital da Restauração, no Recife, desde então, acabando por não resistir aos ferimentos. O óbito foi confirmado pelo padrasto esta quinta-feira, refere a Globo online.O acidente, que aconteceu na Praia do Pina, vitimou ainda o piloto Daniel Galvão e a primeira-sargento de Aeronáutica Lia Souza, que morreram no local.