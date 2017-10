Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem de 24 anos conta como é viver com uma doença rara

Natasha Lynch ficou paralisada da cintura para baixo e cega de um olho.

30.09.17

Uma jovem de 24 anos contou em entrevista ao Liverpool Echo, como é viver com uma doença rara e sem cura. Natasha Lynch está paralisada da cintura para baixo, cega de um olho, respira através de um ventilador e alimenta-se por um tubo.



Natasha relembra os sintomas que foram surgindo ao longo dos anos e que nunca ninguém lhe explicou o que poderia estar em causa. A ADN mitocondrial é uma doença que afeta os genes e que, ao longo do tempo, foi 'roubando' a vida a Natasha.



A jovem perdeu o emprego e ficou em casa sem poder deslocar-se sozinha, sempre com um ventilador por perto que a ajuda a respirar. "É particularmente difícil ver os meus amigos a viveram a vida deles e a esquecerem-se de que ainda estou aqui, simplesmente porque não estou 'lá fora' juntamente eles", conta ao Liverpool Echo. Natasha ficou com uma depressão e afirma que foi muito fácil começar a perder a saúde mental.



Foi a contar a história da sua vida que encontrou um refúgio e força para seguir em frente. Natasha começou a falar com pessoas de todo o mundo sobre a doença e afirma que isso é parte daquilo que a faz seguir em frente.