Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jovem deixa cair telemóvel na banheira e morre eletrocutada

Menina de 12 anos ligou aparelho a uma tomada para ouvir música e entrou no banho.

10:32

Uma jovem de 12 anos morreu eletrocutada enquanto tomava banho depois do seu smartphone cair à água enquanto estava a carregar numa ficha elétrica. Ksneniya P. teve morte instantânea, de acordo com as autoridades. O caso aconteceu na Rússia.



De acordo com a progenitora da menina, esta tinha acabado de chegar a casa depois de uma aula de basquetebol. Entrou no banho com o telemóvel junto à banheira para poder ouvir música.



Quando verificou que estava sem bateria, Ksneniya ligou-o ao carregador, que por sua vez estava ligado a uma ficha. Durante o banho, o telemóvel acabou por cair à água com o carregador ligado ainda à tomada.



De acordo com a investigação, a mãe, que estava na cozinha a preparar o jantar, começou a estranhar a ausência da filha. Quando entrou na casa de banho deparou-se com a menina já morta e com a cabeça debaixo de água.



A mulher ainda tentou chamar os serviços de emergência, mas já era tarde de mais. Kseniya era filha única e morava com os pais em Moscovo.